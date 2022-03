I titoli di testa disono uno degli aspetti più amati dai fan della serie di, e un utente li ha ricreati in versione

James Gunn ha condiviso, sul proprio profilo Twitter, il video che potete vedere qui sopra, dove, sulle note di Do Ya Wanna Taste It dei Wig Wam, le versioni a mattoncini di Peacemaker e compagnia ballano proprio come nello show. L’utente Brick Cucumber ha realizzato il video con il software Mecabricks, aggiungendo poi personalmente tutte le texture.

Il regista ha poi condiviso anche la versione 8-bit della sigla, che potete ascoltare a questo indirizzo.

Al momento non sappiamo ancora quando Peacemaker sarà disponibile nel nostro paese, vi aggiorneremo sulle nostre pagine, quando ci saranno novità a riguardo.

Fonte: Comic Book