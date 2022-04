, la miniserie ispirata alla star della band Sex Pistols, arriverà sugli schermi di FX il 31 maggio e ilregala le prime immagini dell’atteso progetto diretto da Danny Boyle.

Il video, che potete vedere qui sopra, introduce il progetto composto da sei puntate con grafiche al neon, un formato 4:3 e un montaggio concitato, mostrando anche Maisie Williams in versione punk.

Alla base del progetto c’è l’autobiografia Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol scritta da Steve Jones e tra le pagine si svela come la band abbia dato una scossa al mondo della musica, cambiandola per sempre, e alla società, minacciando persino di far cadere il governo.

Nel cast ci saranno Toby Wallace nel ruolo di Steve Jones, Anson Boon che sarà John Lydon, Christian Lees nei panni di Glen Matlock, Louis Partridge nei panni di Sid Vicious, Jacob Slater che interpreta Paul Cook, Sydney Chandler nel ruolo di Chrissie Hynde, Talulah Riley che sarà Vivienne Westwood, Maisie Williams con la parte dell’icona punk Jordan, Emma Appleton nel ruolo di Nancy Spungen e Thomas Brodie-Sangster che sarà il manager della band, Malcolm McLaren.

Danny Boyle è regista e produttore in collaborazione con il creatore e sceneggiatore Craig Pearce.

