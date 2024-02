Parks and Recreation

Aubrey Plaza e Nick Offerman hanno recitato per anni in Parks & Recreation, e sono tornati insieme sul set in un nuovo spot del Super bowl 2024 dedicato alla bibita energetica MTN DEW.

Nello spot per il Super Bowl, che potete vedere qui sopra, Aubrey Plaza promuove la MTN DEW, bibita energetica che le permette di affrontare a testa alta qualsiasi cosa, anche cavalcare un drago. A rafforzare quest’ultima dichiarazione c’è Nick Offerman, a cavallo di un altro drago.

I due hanno recitato insieme in Parks and Recreation, serie cult disponibile su Peacock.

Il Super Bowl, ricordiamo, è un appuntamento molto amato dagli appassionati di sport, ma anche dai fan del cinema e delle serie tv: durante la manifestazione vengono infatti trasmesse molte anteprime dei progetti più attesi dell’anno. L’appuntamento è fissato per domani, domenica 11 febbraio.

Fonte: YouTube