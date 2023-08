Durante il Pokémon Presents di oggi, è stata annunciata Pokémon: Verso la cima una nuova serie animata originale dedicata al gioco di carte collezionabili.

Nel teaser, che potete vedere qui sopra, conosciamo Ava, che si trasferirà in una nuova scuola in cui farà amicizia con giocatori di carte collezionabili. Di seguito quanto riportato nel Comunicato Stampa:

Come rivelato durante il Pokémon Presents di oggi, l’11 agosto 2023 The Pokémon Company International mostrerà una serie animata breve intitolata Pokémon: Verso la cima in un’anteprima speciale tenuta nel corso dei Campionati Mondiali Pokémon 2023, che si svolgeranno al Pacifico Yokohama. La storia segue le vicende di Ava e del suo Pokémon compagno, Oddish, mentre si fanno strada per eccellere nel mondo delle lotte competitive del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon.

Il primo episodio della serie sarà disponibile l’11 agosto sul canale YouTube Pokémon ufficiale.

