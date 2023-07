Come promesso, Netflix ha pubblicato una nuova clip e uno speciale video dietro le quinte per confermare l’uscita a dicembre di La Concierge Pokémon.

Oltre al video dietro le quinte, che potete vedere qui sopra, c’è anche una simpatica clip con i protagonisti Haru e Psyduck, che potete vedere qui sotto:

La serie tv narrerà la storia di Haru, la responsabile del Pokémon Resort, e delle sue interazioni con i Pokémon e con i loro allenatori che vengono in visita. Potete vedere il primo teaser trailer qui sopra. Lo show è prodotto dall’acclamata società Dwarf Studio.

Minyoung Kim, Vice President of Netflix Content in Asia presentò così il prodotto:

Netflix non vede l’ora di intrattenere i fan in Giappone e nel resto del mondo con ‘La concierge Pokémon’, un’esperienza visiva completamente nuova con una tecnica di stop motion innovativa, ambientata nel mondo dei Pokémon e nata da una stretta collaborazione con The Pokémon Company. Siamo inoltre lieti di presentare questa serie in occasione di Pokémon Day e di fornire ai fan un’entusiasmante anteprima nella giornata che celebra il popolare franchise.