Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale della stagione 5 de Il principe dei draghi, in arrivo questa estate.

La quinta stagione de Il principe dei draghi debutterà su Netflix il 27 luglio con nove nuovi episodi. Il titolo della stagione sarà “Libro Cinque: Acqua”, e proseguirà la saga del Mistero di Aaravos.

Come potete vedere nel trailer qui sopra, ci riuniremo ai nostri eroi dopo la loro fuga dalle profondità di Umber Tor. Con la mappa della prigione di Aaravos in mano, Claudia e Terry corrono contro il tempo per salvare la vita di Viren. Nel frattempo, Callum, Rayla, Ezran e Soren cercano nuovi (e vecchi) amici per aiutarli a impedire il ritorno del famigerato Startouch Elf.

Questa la sinossi di Il principe dei draghi:

Nel mondo fantastico di Xadia il regno degli elfi e quello degli umani sono sull’orlo della guerra. Questi ultimi non potendo usare la magia primaria si avvicinano a quella oscura. La brama di potere degli uomini li porta ad uccidere il re dei draghi e distruggere il suo uovo. L’uovo viene però ritrovato dagli umani Callum, Ezran e un’elfa di nome Rayla. I tre decidono di unire le forze e cercare di evitare la guerra.

Fonte: Comic Book

