Sarà Xilam Animation a occuparsi della serie animata in 2D Twilight of the Gods, ideata da Zack Snyder e destinata a Netflix.

Il progetto è legato alla mitologia norrena e il regista ha realizzato due episodi. Le altre puntate sono dirette da Jay Olivia ed Eric Carrasco.

Zack è inoltre produttore in collaborazione con Deborah Snyder, tramite la loro The Stone Quarry, e Wesley Coller.

Xilam, secondo quanto riportato da Deadline, si occuperà dei layout, degli sfondi, dell’animazione e del compositing.

Marc du Pontavice, fondatore e CEO di Xilam Animation, ha dichiarato:

Siamo così grati nel lavorare con il team di Stone Quarry, compreso l’iconico creatore e regista Zack Snyder. E siamo inoltre profondamente grati a Netflix per la fiducia dimostrata affidandoci il compito di portare in vita la sua spettacolare visione. Utilizzeremo l’animazione 2D più all’avanguardia nella serie, che includerà battaglie spettacolari ed effetti speciali nello stile che ha contraddistinto il lavoro di Zack nel corso della sua illustre carriera. Questo progetto rappresenta inoltre un significativo passo in avanti nelle nostre ambizioni di portare la nostra esperienza nel mondo delle serie action per adulti rivolti agli spettatori di tutto il mondo.

Nel cast della serie ci sono Sylvia Hoeks, Stuart Martin, Pilou Asbaek, John Noble, Paterson Joseph, Rahul Kohli, Jamie Clayton, Kristopher Hivju, Peter Stormare, Jamie Chung, Lauren Cohan, e Corey Stroll.

Fonte: Deadline

