Il reboot diha ora unagrazie a un: la serie che propone una nuova versione dello show creato da Russell T. Davies arriverà sugli schermi di Peacock il 9 giugno.

Il cast del reboot comprende numerosi attori tra cui Juliette Lewis, Ed Begley Jr., Armand Fields, Chris Renfro, Eric Graise, Sachin Bhatt, Benito Skinner, Kim Cattrall, Ryan O’Connell, Jesse James Keitel, Candace Grace, Johnny Sibilly, Devin Way e Fin Argus.

Il video, che potete vedere qui sopra, non regala scene tratte dal progetto, ma online sono state condivise delle immagini.

Ecco le foto:

La nuova versione dello show di Russell T. Davies avrà come protagonisti un gruppo di amici che vivono a New Orleans e le cui vite sono state trasformate dopo una tragedia.

Stephen Dunn (Little America) sarà creatore, sceneggiatore e produttore esecutivo, oltre a dirigere alcune puntate. Davies sarà coinvolto anche come produttore esecutivo.

La versione originale di Queer as Folk ha debuttato su Channel 4 nel 1999 ed è andata in onda per 10 episodi. Un remake americano era già stato realizzato per Showtime, andando in onda per cinque stagioni dal 2000 al 2005.

Che ne pensate? Segnerete la data di uscita di Queer as Folk su Peacock? Lasciate un commento!

Fonte: SpoilerTV