SyFy ha pubblicato un nuovo teaser trailer di Reginald the Vampire, serie tv con protagonista Jacob Batalon.

Nel cast oltre a Batalon, Aren Buchholz (When Calls the Heart), Em Haine (The Mighty Ducks: Game Changers), Georgia Waters (Siren), Mandela Van Peebles (Mayor of Kingstown), Marguerite Hanna, Savannah Basley (Wynonna Earp) e Sean Yves (Heartland).

La serie sarà disponibile dal 5 ottobre negli Stati Uniti, mentre non sappiamo ancora chi si occuperà della distribuzione nel nostro paese ma vi aggiorneremo in caso di ulteriori novità.

La storia è ambientata in un mondo popolato da vampiri bellissimi, in forma e vanitosi. Reginald Baskin (Batalon) si ritrova a essere un eroe improbabile che dovrà affrontare ogni tipo di ostacolo: la ragazza che ama ma con cui non può stare insieme, un manager bullo al lavoro, e un capoclan dei vampiri che vuole la sua morte. Per fortuna Reginald scopre di avere dei poteri unici che erano passati inosservati. Reginald the Vampire dimostra che la vita da non morto è complicata come quella normale.

Il regista Jeremiah Chechik farà parte dei produttori esecutivi della serie insieme a Peyton, Todd Berger e Lindsay Macadm.

Che ne pensate del trailer di Reginald the Vampire? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: YouTube