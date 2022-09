Il canale PlayStation e quello di Adult Swim hanno pubblicato un nuovo corto di Rick and Morty dedicato a God of War: Ragnarok.

Nel video, che potete vedere qui sopra, Rick si rasa a zero come Kratos, il protagonista di God of War, e getta Morty in un portale verso i nove regni. Il video si conclude ricordando che il gioco uscirà il 9 novembre su PlayStation 4 e PlayStation 5.

L’appuntamento coi primi sei episodi della stagione 6 in Italia è per l’1 dicembre su Netflix.

Rick Sanchez, l’uomo più intelligente dell’universo, sta per tornare con una sesta stagione, e fra una guerra civile aliena e un Wubba lubba dub dub dovrà pure badare al tenero Morty. Sì, già, Morty… non ce lo siamo scordato. Sì, lo sappiamo, sarebbe stato meglio un Plumbus.

Vi ricordiamo che oltre alle nuove stagioni di Rick and Morty, è in produzione anche una serie anime, diretta dal regista Takashi Sano. Nel frattempo potete guardare la serie Vindicators 2 su YouTube.

Cosa ne pensate di questo corto di Rick and Morty con God of War Ragnarok? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sul mondo della serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: YouTube