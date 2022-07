La Ruota del Tempo 2: un backstage svela le prime immagini!

Durante il panel dedicato a The Wheel of Time: Origins al San Diego Comic-Con, non è stato solo rivelato che Amazon Studios ha rinnovato La Ruota del Tempo per una terza stagione. È stato infatti mostrato un backstage con le prime immagini della stagione 2 della serie, le cui riprese sono terminate a maggio.

Nella featurette vediamo diverse location e alcuni personaggi vecchi e nuovi. Se la prima stagione, uscita su Prime Video a novembre, è basata sul romanzo di Robert Jordan L’Occhio del Mondo, la seconda sarà basata sui due romanzi successivi, La grande caccia e Il drago rinato (la terza sarà invece adattata da L’ascesa dell’ombra).

Il video si apre con uno sguardo alle Fanciulle della Lancia (tra cui Ayoola Smart nei panni di Aviendha). Su una spiaggia vediamo Moiraine (Rosamund Pike) e Lan (Daniel Henney), sappiamo che nel secondo e nel terzo romanzo non hanno un ruolo centrale ma verosimilmente nella seconda stagione i loro ruoli verranno ampliati.

Nelle immagini successive vediamo quella che potrebbe essere la Battaglia di Falme (compaiono infatti sia i Mantibianchi e i Seanchan), e poi Rand (Josha Stradowski) rasato a zero, e più avanti anche Egwene (Madeleine Madden), che si è addestrata come Aes Sedai nella Torre Bianca. Dopo una serie di scene di battaglia, il filmato termina con un’occhiata a una misteriosa donna con una maschera dorata: sarà l’imperatrice Seanchan, o Leanfear? Lo scopriremo quando verranno rilasciate maggiori informazioni sulla seconda stagione, che attualmente non ha ancora una data di uscita.

