Il Wrexham FC ha ottenuto la promozione e Ryan Reynolds e Rob McElhenney hanno celebrato la comunità della città gallese in un nuovo emozionante video.

Le due star, che sono state recentemente premiate per il loro impegno nel sostenere la squadra e per il modo in cui il loro coinvolgimento nel mondo del calcio abbia avuto un impatto positivo sull’economia locale, hanno più volte parlato di quanto la propria esperienza sia memorabile proprio grazie alle persone che hanno potuto incontrare e conoscere, elemento al centro anche della docuserie Welcome to Wrexham disponibile su Disney+.

Ben Foster, portiere arrivato recentemente nel team della squadra, ha invece svelato a CBS Sports Golazo!, che i due attori sono stati fondamentali per migliorare la situazione della squadra:

Con l’arrivo dei nuovi proprietari, Rob e Ryan, hanno fatto le cose in modo professionale. Hanno costruito tutto. Se avete visto il documentario, ci sono piccole cose come quando entrano per la prima volta e hanno visto la palestra, ed è un disastro. C’è praticamente una palla medica a terra e basta. Ora è una palestra professionale completamente funzionante. Sono sempre presenti e danno il meglio.

La docuserie Welcome to Wrexham tornerà prossimamente con gli episodi della stagione 2.

