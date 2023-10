La quarta e ultima stagione di Sex Education è ormai uscita da qualche tempo su Netflix, dominando le classifiche di tutto il mondo e ottenendo i migliori ascolti dell’anno sulla piattaforma nel Regno Unito.

Per dire un ultimo addio a Otis e ai suoi amici, così come ai protagonisti Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa ed Emma Mackey, è arrivato l’ultimo reel di blooper, che dimostra ancora una volta come la chimica sviluppata tra gli attori sia arrivata perfettamente sullo schermo.

Potete vedere il video qui sopra!

