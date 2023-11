FX ha lanciato il trailer ufficiale di Shōgun, miniserie in dieci episodi in lavorazione ormai da diversi anni (il pilot venne ordinato nel 2018) che debutterà finalmente a febbraio negli Stati Uniti (in streaming su Hulu, in Italia verosimilmente su Disney+) con un episodio a settimana.

Adattamento del best-seller di James Clavell, la serie è ambientata nel 1600 e vede come protagonista Cosmo Jarvis (Peaky Blinders), che interpreta John Blackhthorne, un marinaio inglese che si ritrova disperso in uno sperduto villaggio del Giappone feudale. Verrà coinvolto suo malgrado in una feroce guerra civile che ruota attorno all’assediato signore Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada), con solo la traduttrice Toda Mariko (Anna Sawai) a fare da tramite tra i due.

Adattata per lo schermo da Rachel Kondo e Justin Marks, la serie vede Marks coinvolto anche come showrunner e produttore esecutivo.

Non è il primo adattamento di Shōgun: nel 1980 uscì una miniserie con Richard Chamberlain e Toshiro Mifune sulla NBC: vinse tre Emmy.

Fonte: YT

I film e le serie imperdibili