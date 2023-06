A sorpresa, durante il Tudum Netflix ha mostrato il primo teaser trailer di Squid Game 2: la serie tornerà in streaming nel 2024 con una seconda stagione.

Lee Jung-jae (il protagonista Gi-hun), Lee Byung-Hun (Front Man, l’uomo mascherato), Wi Ha-jun (il detective Hwang Jun-ho), e Gong Yoo (il misterioso uomo elegante che aveva invitato Gi-hun a partecipare allo Squid Game) torneranno nei nuovi episodi, assieme a quattro nuovi attori svelati nel teaser: Yim Si-wan (Unlocked), Kang Ha-neul (The Pirates: The Last Royal Treasure), Park Sung-hoon (The Glory) e Yang Dong-geun (Yaksha: Ruthless Operations).

Potete vedere il teaser qui sopra!

Trovate tutte le notizie su Squid Game nella nostra scheda.

