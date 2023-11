Il 22 novembre debutterà in streaming Squid Game: La Sfida, il nuovo reality ispirato alla serie coreana di Netflix, con premio in denaro più alto di sempre (4,56 milioni di dollari) e online è stata condivisa una nuova featurette che regala nuove anticipazioni su quello che i fan della serie coreana possono aspettarsi dal progetto e ci porta in tour sul “set” dello show.

456 persone hanno partecipato a una serie di sfide ispirate a quelle mostrate nello show coreano, oltre a esserci delle aggiunte “sorprendenti”. In ogni prova verranno eliminate dozzine di concorrenti fino ad arrivare a chi si aggiudicherà il premio finale.

Lo show è stato prodotto dalle case di produzioni britanniche Studio Lambert e The Garden.

Nel corso delle riprese ci sono state numerose polemiche a causa delle temperature molto rigide che avevano colpito il Regno Unito mentre i concorrenti si trovavano ai Cardington Studios, un’ex base militare dell’aviazione situata a Bedford. Una portavoce della produzione aveva spiegato che erano state prese tutte le misure di sicurezza necessarie.

L’ente britannico Health and Safety Executive aveva inoltre effettuato dei controlli, decidendo di non prendere alcun provvedimento, ricordando semplicemente ai produttori l’importanza di pianificare ogni possibile rischio.

Che ne pensate della featurette di Squid Game: La Sfida? State aspettando il debutto dello show?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Netflix

I film e le serie imperdibili