La serie Squid Game, secondo quanto rivelato dal LA Times, ha fatto guadagnare a Netflix ben 900 milioni di dollari, ma il suo creatore Hwang Dong-hyuk non ha ricevuto nessuna percentuale sui guadagni.

Il filmmaker coreano, come previsto dal suo contratto, ha ricevuto un importo forfettario e aveva ceduto i diritti sulle proprietà intellettuali legate allo show, situazione che giustifica l’assenza di guadagni relativi ai progetti collaterali nati dopo il successo della prima stagione.

Dong-hyuk, che sarà anche regista e produttore della seconda stagione, aveva parlato della sua situazione economica nel 2021 spiegando:

Non sono particolarmente ricco. Ma ho abbastanza. Mi basta per mettere del cibo in tavola. E Netflix non mi sta pagando un bonus. Netflix mi ha pagato in base al contratto originale.