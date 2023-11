Connor Trinneer e Dominic Keating hanno parlato, durante un episodio di The Shuttlepod Show, delle difficoltà affrontate dalla serie prequel Star Trek: Enterprise a ottenere e mantenere l’attenzione del pubblico.

Lo show, prodotto da Rick Berman, è andato in onda per 4 stagioni e i due attori, durante una conversazione con il produttore Mark Cartier e il regista James L. Conway, hanno spiegato i motivi per cui il progetto non è stato all’altezza delle aspettative.

Il filmmaker che ha diretto la prima puntata ha spiegato:

Penso che lo show non sia stato all’altezza delle aspettative che pensavano fosse diverso: è diventato semplicemente un’altra serie di Star Trek invece che prendere l’intera idea di un prequel e nuovi personaggi, realizzando qualcosa di differente. Sembrava davvero familiare agli spettatori.

Trinneer ha aggiunto:

Penso inoltre che il nostro mondo sia cambiato così radicalmente con l’11 settembre. Ha cambiato il nostro show. Forse l’obiettivo iniziale di Enterprise è cambiato quando tutto si è modificato. Il nostro show è cambiato. Abbiamo avuto Xindi. Abbiamo avuto la terza stagione che aveva un arco seriale per un’intera stagione, approccio che non era stato fatto prima…

Keating ha invece sottolineato:

Quell’arco narrativo era inoltre in risposta al successo di 24…

Cartier ha infine ricordato:

Inoltre era su UPN, dove non vorrei che andasse in onda il mio show…

Che ne pensate? Per quale motivo la serie Star Trek: Enterprise non ha avuto successo?

Fonte: The Shuttlepod Show