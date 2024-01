Paul Giamatti è un grande fan della saga di Star Trek e, durante un’intervista, si è messo alla prova pronunciando una famosa battuta del film Sideways in Klingon.

L’attore, attualmente protagonista del film The Holdovers, stava rispondendo alle domande della testata danese Moovy TV e ha parlato della sua passione per la saga stellare e del suo desiderio di interpretare un personaggio di Star Trek, avendo una preferenza per i Klingon.

Il conduttore Johan Albrechtsen ha quindi svelato che la famosa battuta del film Sideways – In viaggio con Jack sul Merlot tradotta in Klingon è “Merlot vltlhutlbe”. Paul Giamatti ha accettato senza problemi e ha ripetuto divertito la frase.

Albrechtsen ha svelato di essere un grande fan di Star Trek e, non appena ha saputo che avrebbe avuto l’occasione di intervistare Giamatti, ha pensato che doveva cogliere l’occasione di vederlo recitare, seppur per pochi secondi, in versione Klingon.

Johan, intervistato da ScreenRant, ha inoltre raccontato che ritiene l’attore perfetto per il ruolo de capitano Kruge nel prossimo film della sagas o per la parte di un critico del vino che si presenta nell’azienda vinicola di Picard.

Che ne pensate? Vorreste vedere Paul Giamatti in versione Klingon in uno dei prossimi progetti di Star Trek?

