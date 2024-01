Le serie della saga di Star Trek hanno proposto un crossover tra Strange New Worlds e Lower Decks e il regista Jonathan Frakes ha lodato il lavoro compiuto dal cast.

La puntata era intitolata Those Old Scientists e ha unito momenti divertenti ed emozionanti, convincendo gli spettatori e i critici americani.

L’episodio è stato al centro di un panel organizzato all’evento TrekTalks3, ideato per raccogliere fondi a favore della Hollywood Food Coalition. durante il quale hanno parlato anche Tawny Newsome e i co-sceneggiatori Bill Wolkoff e Kathryn Lyn.

Il regista ha quindi raccontato:

Non sapevo che attrice meravigliosa fosse Jess Bush fino a quelle scene. So molto dello Spock di Ethan Peck perché ho trascorso molto tempo con lui lavorando a Discovery, quindi sapevo che aveva molti assi nella manica. Tutto quello ha reso lo show migliore. L’idea che potessimo cambiare marcia passando a uno studio consapevole e auto-evoluto dei personaggi, e poi ritornare nel corridoio e avere Jack che corre come un folle…

Frakes ha aggiunto:

La stessa cosa è accaduta con Tawny e Celia Rose Gooding. Una scena davvero seria sul rapporto tra questi due personaggi e due donne che la interpretavano dopo averla affrontata davvero seriamente. E poi le stravaganti divagazioni che sono avvenute nella sala tattica su ‘Hot Spock’. I ritmi e i cambiamenti e i colori realizzati per il successo dell’episodio. Non avremmo potuto avere un elemento senza l’altro.

Nel crossover c’è stato spazio anche per la scena in cui Brad Boimler, che viene dal 24esimo secolo, si lascia sfuggire il fatto che non si parla di Christine Chapel nei libri che ha letto su Spock, situazione che la spinge a pensare che il loro rapporto non sia importante. Chapel accetta quindi di collaborare con il Dottor Roger Korby che, nella serie originale, è il suo fidanzato.

Nella prossima stagione di Strange New Worlds si dovrebbero quindi mostrare altri dettagli riguardanti il rapporto tra Spock e Chapel.

Che ne pensate del crossover tra Star Trek: Strange New Worlds e Lower Decks? Siete d’accordo con il regista?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: ScreenRant

I film e le serie imperdibili