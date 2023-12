Le riprese della terza stagione di Star Trek: Strange New Worlds sono ufficialmente iniziate. A comunicarlo uno dei produttori esecutivi della serie, Davy Perez, che ha pubblicato un’immagine dal set su Instagram.

Paramount+ aveva rinnovato la serie per una terza stagione prima dell’inzio degli scioperi, e da allora lo sviluppo era ovviamente rimasto in sospeso. Ora la produzione dei nuovi episodi, dieci, può finalmente partire a Toronto, e proseguirà fino a giugno 2024. Non sappiamo ancora quando uscirà la serie, ma è difficile immaginare che sia prima del 2025, vista l’ingente post-produzione necessaria per completare ogni puntata.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

