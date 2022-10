Star Trek: Picard 3, il full trailer della terza e ultima stagione!

In occasione del New York Comic-Con è arrivato online il nuovo trailer della terza stagione di Star Trek: Picard, ricco d’azione e soprattutto di personaggi vecchi e nuovi. In esso rivediamo insieme ancora una volta Beverly Crusher (Gates McFadden) e Picard (Patrick Stewart), oltre alla villain interpretata da Amanda Plummer. Nel finale scopriamo anche, finalmente, chi interpreterà Brent Spiner, che nella prima stagione era Data e nella seconda era Adam Soong: sarà il malvagio gemello androide di Data, Lore. Infine, vediamo anche Daniel Davis nei panni del Professor Moriarty.

“Moriarty being back is both entertaining and threatening.” –@SirPatStew pic.twitter.com/kkrwxyiIVV — Star Trek (@StarTrek) October 8, 2022

La premiere di Star Trek: Picard 3 è fissata per il 16 febbraio 2023 su Paramount+, con un nuovo episodio a settimana, e in Italia su Prime Video.

In Star Trek: Picard, Stewart riprende il suo ruolo iconico di Jean-Luc Picard, che ha interpretato per sette stagioni in Star Trek: The Next Generation, e segue il personaggio nel prossimo capitolo della sua vita. Insieme a Stwart, Ryan e Hurd, recitano anche LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis e Brent Spiner.

