Star Trek: Picard 3, i protagonisti nel teaser e nei poster dell’ultima stagione!

In occasione del panel dedicato a Star Trek al San Diego Comic-Con è stato lanciato oggi un teaser di Star Trek: Picard 3, terza e ultima stagione della serie. Il video, accompagnato anche da una serie di poster, presenta tutti i personaggi che vedremo o rivedremo nella serie in onda nel 2023. Negli Stati Uniti l’intero franchise di Star Trek è disponibile su Paramount+, in Italia al momento si divide tra Netflix e Prime Video (che ospita Picard) ma da settembre tutto potrebbe cambiare con il debutto di Paramount+.

Trovate tutte le notizie e le recensioni di Star Trek: Picard nella nostra scheda.

