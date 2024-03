Su Youtube è riapparso un video dello speciale di Star Trek andato in onda nel 1975 e condotto da Leonard Nimoy, intitolato The Menagerie, in cui l’attore parla del pilot originale dello show.

Gene Roddenberry, nel 1964, aveva prodotto il pilot originale dello show sci-fi, episodio intitolato The Cage, ma NBC lo aveva bocciato, chiedendo di realizzare un’altra puntata e modificando totalmente il cast, con l’eccezione di Nimoy, che ha mantenuto il ruolo di Spock.

Durante la prima stagione di Star Trek: The Original Series, The Cage è andato in onda suddiviso in due parti e con il titolo The Menagerie.

Quando la storia di The Menagerie è stata trasformata in un film tv dalla stazione televisiva KAUT-TV Channel 43 in Oklahoma, Nimoy è stato coinvolto come conduttore. L’attore ha quindi presentato il pilot originale e ha raccontato in che modo The Cage è stato trasformato in The Menagerie.

In The Menagerie si citava il capitano Christopher Pike, interpretato nel pilot originale da Jeffrey Hunter, e il personaggio è stato riportato sugli schermi in occasione di Star Trek: Discovery, affidando alla parte ad Anson Mount. Nella stagione 2 dello show Spock (Ethan Peck) era poi andato con Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) su Talos IV, mentre Pike ritrovava Vina (Melissa George), altro personaggio apparso in The Cage.

Strange New Worlds è inoltre un sequel diretto della storia raccontata in The Cage, mentre Discovery ha citato altri elementi della storia di The Menagerie.

Che ne pensate dello speciale di Star Trek condotto da Leonard Nimoy in cui si parla del pilot originale della serie?

Fonte: Screen Rant