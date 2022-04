Il sito ufficiale diha annunciato una nuova serie dedicata ai più piccoli, intitolata

Il progetto avrà come protagonisti gli alieni della saga, in versione super tenera, come potete vedere dal trailer qui sopra. I primi sei episodi debutteranno da oggi al 26 aprile su StarWarsKids.com, con altri sei episodi che verranno pubblicati più avanti nel 2022.

La serie è descritta come uno spinoff delle avventure del droide SF-R3 (“Aree”) che si unisce a M1-RE (“Miree”), un altro membro della Società Galattica degli appassionati di creature. Nello show, Miree si prenderà cura di una varietà di giovani galattici: Ewok, Wookiee, Ortolani, Hutts, Jawa, Rodiani, Gamorreani, Gungan, tauntaun, rancor, porg e gatti Loth.

Verranno prodotti anche una serie di peluche speciali da parte di Mattel, di cui potete vedere una prima foto qui sotto:

Cosa ne pensate del trailer di Star Wars: Galactic Pals? E dei peluche dedicati? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Star Wars.Com, Bleeding Cool