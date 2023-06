The CW

The CW ha pubblicato il promo del finale della stagione 3 di Superman and Lois, previsto per la prossima settimana.

Nel promo, che potete vedere qui sopra, Superman deve affrontare Lex Luthor nell’ultimo episodio, intitolato “What Kills You Only Makes You Stronger”

La serie tv è tornata lo scorso 14 marzo con la stagione 3, e ha visto Clark e Lois a confronto su una possibile gravidanza.

Lo show tornerà per una stagione 4 di dieci episodi, si tratta dell’ultimo prodotto DC del canale americano.

In Italia la serie tv è disponibile su Mediaset Infinity, non c’è ancora una data per la stagione 3.

Al centro della trama della serie ci sono Clark Kent e Lois Lane, personaggi interpretati da Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch, alle prese con lo stress, le pressioni e i problemi legati all’essere dei genitori che lavorano nella società contemporanea. La coppia torna a Smallville, dove fa i conti anche con persone legate al loro passato, tra cui Lana, il primo amore di Clark.

Fonte: Comic Book