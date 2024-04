Mila Kunis, in una nuova intervista, ha rivelato che lei e il marito Ashton Kutcher non torneranno negli episodi della stagione 2 di That ’90s Show.

Rispondendo alle domande di Entertainment Tonight, l’attrice ha sottolineato:

No, abbiamo fatto la nostra cosa e hanno introdotto il figlio dei nostri personaggi nella serie.

Seth Green, che era con lei al PaleyFest di L.A. per celebrare i 25 anni della serie animata I Griffin, ha aggiunto:

Ho già girato un episodio e tornerò per realizzarne un altro.

L’attore ha la parte di Mitch Miller, nemesi di Eric Forman, interpretato da Topher Grace.

Kutcher e Kunis avevano ripreso il ruolo di Michael Kelso e Jackie, genitori di Jay Kelso (Mace Coronel).

Netflix ha rinnovato la serie That ’90s Show per una seconda stagione, che sarà composta da 16 episodi.

La serie originale era ambientata negli anni ’70, vent’anni prima di questo spin-off. In That ’90 Show corre l’anno 1995 e Leia Forman è alla disperata ricerca di un po’ di avventura o almeno di un amico stretto che non sia suo padre. Quando arriva a Point Place a far visita ai nonni Red e Kitty, trova esattamente quello che cerca a due passi da casa… la vivace e ribelle Gwen. Con l’aiuto degli amici di Gwen, tra cui l’adorabile fratello Nate e la sua ragazza Nikki, intelligente e determinata, il sarcastico e saggio Ozzie e l’affascinante Jay, Leia scopre che l’avventura è a portata di mano, proprio come lo era stata per i suoi genitori molti anni prima. Entusiasta di potersi reinventare, convince i genitori a farla restare tutta l’estate. Con un seminterrato di nuovo pieno di adolescenti, Kitty è lieta che casa Forman sia diventata il rifugio di una nuova generazione, mentre Red… beh, rimane il vecchio Red.

I protagonisti di That ’90s Show sono Kurtwood Smith, Debra Jo Rupp, Callie Haverda, Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Maxwell Donovan, Reyn Doi e Sam Morelos. Tornano a Point Place anche gli ideatori Bonnie e Terry Turner (questa volta con la figlia Lindsey Turner), lo showrunner nonché produttore esecutivo Gregg Mettler e i produttori esecutivi Marcy Carsey e Tom Werner. Anche Jessica Goldstein e Chrissy Pietrosh collaborano alla serie in veste di produttori esecutivi.

