That ’90s Show: svelata la reazione di Ashton Kutcher alla visione di Mila Kunis nel ruolo di Jackie sul set

Ashton Kutcher e Mila Kunis hanno avuto un piccolo cameo nella serie That ’90s Show e i creatori hanno rivelato la reazione dell’attore alla visione della moglie nel ruolo di Jackie.

Alla fine del progetto originale, ambientato negli anni ’70, Jackie Burkhart era insieme a Fez (Wilmer Valderrama), ma nelle nuove puntate ambientate venti anni dopo è invece sposata con Kelso (Kutcher).

Terry Turner, Bonnie Turner e Gregg Metler hanno risposto alle domande di Buzzfeed, spiegando che Ashton aveva studiato le sue battute sul divano della casa dei Forman, come faceva durante i ciak di That ’70s Show. Kutcher si è poi addormentato e quando si è risvegliato ha visto Mila nel ruolo di Jackie. Bonnie ha rivelato:

Ha detto: ‘Quando mi sono svegliato c’era Mila in piedi accanto a me, ho aperto gli occhi, ho guardato intorno ed ero nel seminterrato dei Forman con mia moglie che stava guardando le luci, vestita come Jackie. Si è trattato della sensazione più strana che abbia mai avuto. Letteralmente non sapevo in che anno eravamo per un minuto’.