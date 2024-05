Disney+ ha comunicato che i primi due episodi di The Acolyte – La seguace saranno disponibili in streaming negli Stati Uniti a partire dalle 18:00 del 4 giugno, perciò per l’Italia si tratterà delle 03:00 di notte tra il 4 e il 5 giugno.

Nell’attesa, per promuovere la serie, la Disney ha diffuso un nuovo video in cui l’attrice Amandla Stenberg, che in The Acolyte – La seguace interpreta “Mae”, si esibisce al violino suonando i temi classici di Star Wars.

Quando la Lucasfilm ha chiesto il permesso a John Williams, il leggendario compositore si è offerto di scrivere una partitura appositamente per lei, con degli arrangiamenti di violino.

“Ero al settimo cielo quando l’ho scoperto” ha commentato l’attrice. “Terrorizzata ma felice“.

Trovate il video qui in alto.

