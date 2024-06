Dopo averne ammirato un assaggio durante lo speciale di sei ore VNN in The Boys 4, è online in versione integrale l’esibizione di “Up Where We Belong” con protagonisti Firecracker e Abisso.

Il volto di Firecracker, Valorie Curry, ha parlato con THR di come sia stato interpretare un personaggio così distante da lei: “Sembra un po’ grossolano dirlo, ma ho instaurato fin da subito un legame con Firecracker“.

Ha poi ammesso di aver apprezzato che, in quanto lesbica, abbia potuto interpretare un personaggio così “omofobo e anti-trans“. Stando all’attrice, infatti, “dovrebbe essere una persona appartenente alla comunità a farsi beffe di lei, in modo tale che non ci sia alcuna ambiguità“.

The Boys è ora alla sua quarta stagione in corso su Prime Video. Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

