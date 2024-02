In occasione del Super Bowl, anche la Vought International ha condiviso uno spot, definendolo una “lettera d’amore all’America” troppo patriottica per la televisione. Le parole d’ordine sono: libertà, football, famiglia e cavalli.

Nello spot vediamo alcune immagini presenti nel trailer della quarta stagione, senza scene inedite, ma va detto che effettivamente questo spot ha davvero un alto tasso di patriottismo…

Basato sul fumetto best-seller del New York Times creato da Garth Ennis e Darick Robertson, qui in veste anche di executive producer, The Boys tornerà per una quarta stagione su Prime Video nei prossimi mesi.

