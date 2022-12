HBO Max ha pubblicato il trailer di The Climb: nuovo reality show condotto da Jason Momoa in arrivo a gennaio.

The Climb è un reality show competitivo che vedrà i concorrenti affrontare sia la montagna che i propri avversari. Jason Momoa è un appassionato di attività all’aria aperta e sarà affiancato dal leggendario scalatore Chris Sharma.

Sony Pictures Television sta aiutando a produrre lo spettacolo con On the Roam. I primi tre episodi saranno disponibili dal 12 gennaio 2023, con tre nuove puntate ogni settimana fino al 26 gennaio. Di seguito la sinossi ufficiale:

THE CLIMB è un’avventura visivamente accattivante e che cambia la vita che rappresenta le basi dell’arrampicata su roccia e l’esplorazione dello spirito umano. In questa competizione onnicomprensiva, gli scalatori dilettanti vengono sottoposti a una rigorosa serie di sfide mentali e fisiche, utilizzando alcune delle salite più intimidatorie del mondo per incoronare il miglior scalatore dilettante del mondo con un premio in denaro di $ 100.000 e la fascia d’ambasciatore prAna.