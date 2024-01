Il 7 febbraio tornerà sugli schermi di ABC la serie The Conners e nel promo della stagione 6 appare anche Nick Offerman.

Nel breve video si vede infatti l’attore, vincitore di un premio Emmy per la sua interpretazione in The Last Of Us, che sarà una guest star, chiedere a Dan se le persone intorno a lui sono i membri della sua famiglia.

La puntata si intitolerà The Publisher Cops Show Pilot e la sinossi anticipa che Jackie avrà dei problemi al Lunch Box e dovrà accettare dei consigli da un ospite inatteso. Dan e Darlene, invece, compiono una gita con destinazione Chicago.

Offerman, prossimamente, apparirà sul piccolo schermo anche nell’ultima stagione di The Umbrella Academy, in arrivo su Netflix.

Nella prossima stagione di The Conners si assisterà anche al ritorno di Sean Astin nel ruolo di Tyler, con cui Becky ha una relazione.

Il cast dello show è composto da John Goodman (Dan Conner), Laurie Metcalf (Jackie Harris), Sara Gilbert (Darlene Conner), Lecy Goranson (Becky Conner-Healy), Emma Kenney (Harris Conner-Healy), Ames McNamara (Mark Conner-Healy), Jay R. Ferguson (Ben Olinsky), e la guest star Katey Sagal (Louise Goldufski-Conner).

Che ne pensate del promo della stagione 6 di The Conners in cui appare anche Nick Offerman? Lasciate un commento!

Fonte: TVLine