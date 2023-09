Durante l’edizione 61 del New York Film Festival, in programma dal 29 settembre al 15 ottobre, verrà presentata in anteprima la serie The Curse, co-creata da Nathan Fielder e Benny Safdie, che debutterà all’evento cinematografico americano prima di arrivare sugli schermi di Showtime e il breve teaser dell’appuntamento regala anche una breve scena della serie in cui appare anche Emma Stone.

Il progetto è stato ideato come una parodia degli show targati HGTV e ha al centro una coppia, interpretata da Fielder e Stone, che compra e rivende case, convertendole in abitazioni eco-compatibili per gli abitanti di Espanola, New Mexico, e girare il loro reality show realizzato da un produttore (Safdie), alle prese con i propri demoni personali.

Al centro degli eventi raccontati ci saranno tematiche come razzismo, differenze di classe ed economiche.

Alla regia dei dieci episodi sono impegnati Fielder e David e Nathan Zellner.

Che ne pensate? Siete curiosi di scoprire le reazioni a The Curse dopo la presentazione al New York Film Festival?

Fonte: YouTube