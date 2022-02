ha pubblicato ilufficiale, una serie di immagini e il poster con la data d’uscita per ladi, che chiuderà la serie con protagonista Alexander Dreymon.

I 10 episodi inediti saranno tutti disponibili il 9 marzo, come ci ricorda il poster ufficiale che potete vedere qui sotto. Potete farvi un’idea della trama di quest’ultima stagione con il trailer qui sopra.

Netflix ha pubblicato anche la sinossi ufficiale di questa quinta e ultima stagione di The Last Kingdom:

Sono passati anni dagli eventi della scorsa stagione e il re Edward sta ancora portando avanti la sua ambizione di unire i regni sassoni per realizzare il sogno del suo defunto padre. Sebbene ci sia da tempo pace tra danesi e sassoni, quell’armonia è minacciata. Non solo da una nuova invasione danese, ma da una ribellione sassone. A Uhtred è stato affidato il compito di proteggere il figlio illegittimo di Edward, il futuro re d’Inghilterra, Aethelstan. Ma il perfido Lord Aethelhelm vuole che che suo nipote Aelfweard, l’altro figlio di Edward, regni.

Seguiremo Uhtred mentre affronta i suoi più grandi nemici e subisce perdite incommensurabili, nella sua ricerca per realizzare il suo destino. Nel frattempo, Edward cammina su una linea sottile tra l’essere un leader pacificatore e autoritario mentre combatte per riunire i regni. In un sorprendente scherzo del destino, Uhtred scopre che la ricerca per unire l’Inghilterra potrebbe essere legata al suo destino personale.