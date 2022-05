Sky ha pubblicato un nuovoufficiale per, adattamento del romanzo scritto da John Wyndham che ispirò Il Villaggio dei Dannati.

Il trailer svela anche la data d’uscita della serie, oltre a mostrare nuove scene inedite con protagonista Keeley Hawes e Max Beesley. La serie debutterà il 3 luglio nel Regno Unito, in Italia si intitolerà Il villaggio dei dannati e arriverà su Sky e NOW il 17 giugno.

Nel cast anche Cherrelle Skeete (Hanna), Aisling Loftus (A Discovery of Witches), Ukweli Roach (Blindspot), Lara Rossi (Robin Hood), Lewis Reeves (I May Destroy You), Rebekah Staton (Raised by Wolves) e Anneika Rose (Line of Duty).

Il progetto sarà composto a otto episodi e verrà prodotto da Route 24 in collaborazione con Snowed-In Productions (Strike). Al centro della storia, pubblicata nel 1957, c’è un villaggio di provincia dove una strana sequenza di eventi porta alla scoperta che tutte le donne della comunità rimangono incinte, portando alla luce dei bambini alieni con occhi luminosi e poteri sovraumani.

Il romanzo è già stato portato sul grande schermo per due volte: nel 1960 da Wolf Rilla per MGM Studios e poi da John Carpenter nel 1995, modificando l’ambientazione dall’Inghilterra al North Carolina.

Cosa ne pensate del trailer finale di The Midwich Cuckoos? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Radio Times