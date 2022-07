FX ha condiviso il trailer di The Patient, la nuova serie di genere thriller psicologico con star Steve Carell.

L’attore interpreta Alan Strauss, un terapista che aiuta i suoi pazienti ad affrontare le loro emozioni anche se deve fare i conti con le proprie. L’uomo non sta vivendo infatti un periodo particolarmente positivo della sua vita. Uno dei suoi pazienti, Sam (Domhnall Gleeson), è però alla ricerca disperata del suo aiuto per migliorare. Il giovane gli rivela infatti che ha prova l’istinto a uccidere le persone.

Alan cerca quindi di affrontare la situazione, ma il trailer anticipa che potrebbero esserci delle conseguenze mortali.

The Patient è il nuovo progetto scritto e prodotto da Joel Fields e Joe Weisberg, che hanno già portato al successo The Americans.

Chris Long (The Americans, Suspicion) ha diretto i primi due episodi, mentre i successivi hanno visto impegnati dietro la macchina da presa Kevin Bray (Succession, Insecure, The Americans, Run) e Gwyneth Horder-Payton (L’Assassinio di Gianni Versace: American Crime Story, Pose, Pam & Tommy).

Nel cast di The Patient, oltre Steve Carell e Domhnall Gleeson, ci sono anche Linda Emond (Succession, The Gilded Age), Laura Niemi (This Is Us, Justified) e Andrew Leeds (The Dropout, Lo straordinario mondo di Zoey).

Il debutto, con i primi tre episodi, avverrà martedì 30 agosto su Hulu.

Fonte: TVLine