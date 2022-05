Il trailer dell’evento, che prenderà il via il 6 giugno, svela le prime immagini dinella serieL’attrice appare proprio negli ultimi secondi del filmato e la si può vedere in versione Lucifero in un luogo che sembra l’Inferno. Il personaggio si rivolge poi a Morfeo, il protagonista interpretato da Tom Sturridge, chiedendogli se sta bene.

Nel video si annuncia inoltre che durante i cinque giorni di Netflix Geeked ci sarà spazio per progetti come The Umbrella Academy, Sweet Tooth, Locke & Key, Shadow and Bone e Stranger Things.

The Sandman racconta la storia con al centro Morfeo, il re dei sogni che sarà interpretato da Tom Sturridge, che cerca di rimediare agli errori cosmici – e umani – che ha compiuto durante la sua esistenza.

Nel cast ci saranno anche Vivienne Acheampong (Lucienne), Boyd Holbrook (Corinzio), Charles Dance (Roderick Burgess), Asim Chaudry (Abele), Sanjeev Bhaskar (Caino), Jenna Coleman (Johanna Constantine), David Thewlis (John Dee), Patton Oswalt (Matthew il corvo), Stephen Fry (Gilbert), Kirby Howell-Baptiste (Morte), Mason Alexander Park (Desiderio), Donna Preston (Disperazione), Niamh Walsh (giovane Ethel Cripps), Joely Richardson (Ethel Cripps), Kyo Ra (Rose Walker), Razane Jammal (Lyta Hall), Sandra James Young (Unity Kincaid). Neil Gaiman ha co-sceneggiato la serie, oltre a esserne produttore esecutivo.

