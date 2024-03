HBO ha condiviso il trailer della serie The Sympathizer, con star Robert Downey Jr e in arrivo sugli schermi americani dal 14 aprile.

Nel video che anticipa quanto verrà mostrato nelle sette puntate si vede il protagonista alle prese con più di un personaggio.

Tra gli interpreti ci sono anche Hoa Xuande, Fred Nguyen Khan, Toan Le, Ky Duyen e Sandra Oh.

The Sympathizer è l’adattamento dell’omonimo romanzo vincitore del Pulitzer di Viet Thanh Nguyen, ed è un thriller ambientato nel mondo dello spionaggio dal taglio satirico, incentrato sulla storia di una spia comunista mezza francese e mezza vietnamita durante gli ultimi giorni della Guerra in Vietnam e successivamente nel suo esilio negli Stati Uniti.

Park Chan-wook ha diretto i primi tre episodi. La serie è co-prodotta da A24, HBO e Rhombus Media, ed è prodotta a livello esecutivo anche da Team Downey e Moho Film.

Alla regia delle puntate succesive ci sono invece Fernando Meirelles e Marc Munden. Il team di sceneggiatori è composto da Mark Richard, Naomi Iizuka, Maegan Houang, Anchuli Felicia King, e Tea Ho.

Robert Downey Jr è coinvolto anche come produttore in collaborazione con Susan Downey e Amanda Burrell, per conto di Team Downey.

Cosa pensate del trailer della serie The Sympathizer? Seguirete la serie?

Seguiteci su TikTok!

Fonte: HBO