The Walking Dead 11: gli ultimi episodi della serie in Italia dal 3 ottobre

È ufficiale: gli otto episodi finali di The Walking Dead 11 arriveranno in Italia in Day-and-date con gli Stati Uniti, il 3 ottobre su Star, all’interno di Disney+.

Potete vedere il recente trailer, sottotitolato in italiano, qui sopra!

Sulla scia dell’opprimente presenza delle cavallette, una forza ancora più grande si sta abbattendo su ogni singolo membro di ciascuna comunità. Con le bandiere del Commonwealth issate a Hilltop, Alexandria e Oceanside, per coloro che si trovano in viaggio non c’è tempo per elaborare strategie. È una corsa contro il tempo per rimanere vivi e portare fuori coloro che vivono ancora nel Commonwealth prima che Hornsby possa compiere la sua vendetta.

L’articolo di Connie ha creato più caos del previsto, all’interno del Commonwealth. Esponendo la corruzione di Milton, la speranza di creare una vita migliore e più equa per tutti potrebbe invece mettere a rischio chiunque. Con l’enorme debito del gruppo e l’assenza di un altro posto valido in cui vivere, andarsene non è mai stata un’opzione. Ma se la loro prossima mossa dovesse fallire, nemmeno restare lo sarebbe. Ciò che stanno per intraprendere non farà altro che aumentare i pericoli e le conseguenze. Il tempo scorre anche per i protagonisti all’interno del Commonwealth.

Mentre ogni gruppo continua a trovarsi in situazioni incontrollabili, le minacce sia vive che morte sono in agguato dietro ogni angolo. La pressione che incombe si avvicina sempre di più verso il giorno della resa dei conti per tutti. La somma dei loro viaggi individuali convergerà in uno solo o li dividerà per sempre? La lotta per un futuro continua a essere esasperata dalla minacciosa popolazione degli erranti. Non tutti sopravviveranno, ma per alcuni i morti che camminano continuano a vivere…