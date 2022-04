Attenzione: l'articolo contiene spoiler

AMC ha condiviso ildelladella stagione 11 di, regalando qualche immagine inedita degli episodi in arrivo in autunno che concluderanno la storia e svelando un legame con Rick.

Nel video, che potete vedere qui sopra, Mercer (Michael James Shaw) sta parlando con Negan (Jeffrey Dean Morgan) che sostiene di essere stato inviato lì da qualcuno perché ci sono delle persone da proteggere. Il generale risponde che è il suo lavoro, ma l’ex leader dei Salvatori ribadisce che nonostante tutto è stato mandato lì lo stesso.

Nel teaser trailer si vedono poi Maggie (Lauren Cohan) e Daryl (Norman Reedus) mentre si nascondono da un gruppo di soldati del Commonwealth, Ezekiel (Khary Payton) e Princess (Paola Lazaro) presi in custodia dai soldati, Eugene (Josh McDermitt) e Rosita (Christian Serratos) mentre si abbracciano, Aaron (Ross Marquand) visibilmente sconvolto e Lance Hornsby (Josh Hamilton) ricoperto di sangue mentre sembra lanciare la sua moneta.

Il video ha inoltre attirato l’attenzione dei fan per un’immagine che mostra Daryl mentre tiene tra le mani l’arma di Rick Grimes (Andrew Lincoln), lo stesso revolver Colt Phyton che l’ex sceriffo ha usato per far esplodere il ponte prima della sua presunta morte. Nella stagione 9 Michonne ritrova l’arma sulla riva e la consegna alla figlia Judith Grimes (Cailey Fleming).

Daryl non sa ancora che Anne/Jadis (Pollyanna McIntosh) ha portato in salvo Rick mentre era ferito consegnandolo alla Civic Republic Military.

Judith è inoltre la protagonista di una clip tratta dal prossimo episodio della serie in cui si vede la ragazzina mentre parla di alcune foto con Carol, mentre per le strade c’è una protesta.

