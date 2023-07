In occasione del panel di The Walking Dead Universe al San Diego Comic-Con venerdì, il canale televisivo AMC ha mostrato il trailer ufficiale di The Walking Dead: Daryl Dixon, annunciando nel contempo il rinnovo anticipato dello spin-off con protagonista Norman Reedus, che debutterà il 10 settembre su AMC e AMC+ negli USA.

“In anticipo sul debutto della serie, siamo entusiasti di rafforzare il nostro impegno con Daryl mentre portiamo l’apocalisse in Francia, trasformando Notre Dame, Pont du Gard e altre location iconiche in un paesaggio apocalittico come mai visto prima,” ha commentato AMC, spiegando che i primi 10 minuti del primo episodio di Daryl Dixon verranno mostrati in esclusiva su AMC+ a partire da sabato 22 luglio.

La prima stagione di Daryl Dixon sarà composta da sei episodi, e seguirà le vicende di Daryl (Reedus) fuori dal suo ambiente naturale, quando approda in Francia e si sforza di capire come ci sia arrivato… e perché. La serie segue il suo viaggio attraverso una Francia devastata ma resiliente nella speranza di trovare un modo per tornare a casa. Tuttavia, lungo il percorso, i legami che stringerà complicheranno il raggiungimento del suo obiettivo.

Oltre a Reedus, la serie coinvolge un cast internazionale che include Clémence Poésy (Harry Potter) nel ruolo di Isabelle, Adam Nagaitis (The Terror) nel ruolo di Quinn, Anne Charrier (Maison Close) nel ruolo di Genet, Eriq Ebouaney (Femme Fatale) nel ruolo di Fallou, Laika Blanc Francard (Reign Supreme) nel ruolo di Sylvie, Romain Levi (Savages) nel ruolo di Codron e Louis Puech Scigliuzzi nel ruolo di Laurent, un giovane ragazzo affidato alle cure di Daryl.