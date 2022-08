Doveva intitolarsi This Sceptred Isle, ma nel corso dei mesi ha cambiato titolo la miniserie diretta da Michael Winterbottom e prodotta da Sky di cui oggi vediamo il trailer ufficiale: si chiama This England e vede Kenneth Branagh nei panni nientemeno che del premier (nel frattempo dimessosi, ma a riguardo non sono state girate nuove scene) Boris Johnson.

Nel trailer vediamo proprio le prime immagini di Branagh nei panni dell’istrionico quanto controverso primo ministro inglese: gli episodi seguono la prima ondata della pandemia di Coronavirus avvenuta nel Regno Unito nel 2020, quando il politico era primo ministro da soli otto mesi. Un’emergenza sanitaria non solo nazionale, ma mondiale.

Sullo schermo vedremo quindi i problemi affrontati da Johnson ma verrà anche dato spazio a chi lavorava in prima linea con il virus, agli scienziati, ai dottori e a chi ha continuato ad aiutare i cittadini durante il complicato periodo.

La serie in sei episodi andrà in onda su Sky e in streaming su NOW il 21 settembre nel Regno Unito.