Joe Manganiello ha ammesso che non è stato felice del finale di True Blood.

Parlando con Andy Cohen durante il recente episodio del suo show per SiriusXM:

Non ero felice. Ho pensato che fosse rimasto così tanto da fare per il mio personaggio. Il fatto è che non avevano mai progettato che rimanessi nello show dopo la prima stagione. Mi hanno coinvolto come guest star per la prima stagione, e quando il mio personaggio ha avuto realmente successo e le persone hanno amato il personaggio, sono rimasti in un certo senso presi alla sprovvista.

L’interprete di Alcide Herveaux nello show targato HBO ha continuato a spiegare:

Sono finito per rimanere nella serie per cinque anni in totale, ma il mio personaggio ha dovuto togliersi di mezzo in modo che Sookie (Anna Paquin) potesse concludere le questioni in sospeso con Bill (Stephen Moyer) ed Eric (Alexander Skarsgard), e l’unico modo per togliermi di mezzo era – spoiler alert – che mi sparassero in faccia. Ho provato realmente la sensazione che fosse rimasto molto che non è stato esplorato.