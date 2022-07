TUDUM torna a settembre, tutti i dettagli dell’evento Netflix

Netflix ha annunciato la data ufficiale del prossimo TUDUM previsto per fine settembre.

L’evento in stream per i fan si terrà durante la giornata del 24 settembre, di seguito i dettagli così come riportati nel Comunicato Stampa:

Nell’arco di un’entusiasmante giornata all’insegna di novità esclusive, trailer e anteprime, oltre a interviste con i principali ideatori e con le più grandi star di Netflix, si svolgeranno cinque eventi globali. L’evento virtuale gratuito è un omaggio ai fan di Netflix ed è dedicato alla condivisione di news su oltre 100 popolari serie TV, film e speciali da tutto il mondo.

Il 24 settembre Tudum coprirà quattro continenti con cinque eventi, portando i fan in un vorticoso viaggio in giro per il mondo:

Il 24 settembre alle 4:00, Tudum avrà inizio con uno show dalla Corea.

Il 24 settembre alle 7:30, i fan avranno l’opportunità di vedere alcune anteprime dall’India.

Il 24 settembre alle 19:00, i fan riceveranno novità esclusive su serie TV e film di prossima uscita negli Stati Uniti e in Europa e potranno assistere a un evento aggiuntivo che annuncerà numerosi titoli in arrivo dall’America Latina.

Il 25 settembre alle 6:00, le star di Netflix dal Giappone concluderanno Tudum con un evento dedicato all’intrattenimento giapponese.

Cosa vi aspettate dall’evento TUDUM di settembre? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comunicato Stampa