In un comunicato sul suo sito ufficiale, Netflix ha annunciato di aver iniziato a sperimentare l‘audio spaziale su alcuni dei suoi titoli di punta, come Stranger Things e The Witcher. L’obiettivo, spiegano, è tradurre l’esperienza cinematografica dell’audio immersivo in qualsiasi stereo, in modo da renderla indipendente dal dispositivo utilizzato per guardare Netflix. Quest’operazione viene poi motivata con le seguenti parole:

Spesso la sottigliezza del suono passa inosservata, ma può avere un impatto profondo sull’atmosfera di una scena e cambiare radicalmente la reazione del pubblico. Alcuni dei momenti più iconici della televisione e del cinema sono definiti dai momenti immersivi creati dal suono. Senza un eccellente sound design, la scena del combattimento finale di The Adam Project sarebbe altrettanto elettrica? L’epica scena della chitarra di Eddie Munson in Stranger Things 4 darebbe vita all’ǝpᴉsdn uʍop allo stesso modo?

Scott Kramer, responsabile della tecnologia audio di Netflix, aggiunge:

Riteniamo che AMBEO Spatial Audio offra un miglioramento significativo per i membri di Netflix. I fonici che effettuano le registrazioni mi dicono spesso che questo sistema consente di tradurre meglio in stereo il loro dettagliato lavoro di mixaggio immersivo. Fondamentalmente, questo processo preserva il mix audio originale e rispetta l’intento creativo con un suono straordinariamente pulito.

Se volete scoprire quali titoli hanno già attiva questa funzionalità, vi basta digitare “audio spaziale” nella barra di ricerca della piattaforma. Altri saranno aggiunti prossimamente, ma intanto ecco la lista di quelli su cui al momento è disponibile:

Stranger Things

The Witcher

Red Notice

The Adam Project

Resident Evil

Raising Dion

Keep Sweet Pray and Obey

Locke & Key

Castlevania

Interceptor

Jennifer Lopez’s Halftime

The Unforgivable

Selena the Series

The Order

Fear Street: Part One – 1994

Fear Street: Part Two – 1978

Fear Street: Part Three – 1666

True Story

The Haunting of Bly Manor

Black Summer

Seoul Vibe

Slumberland

The Good Nurse

Archive 81

Warrior Nun

Kate

Lulli

