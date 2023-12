La serie Twisted Metal, con star l’attore Anthony Mackie, ha ottenuto il rinnovo per la stagione 2.

L’annuncio, accompagnato da un breve video pubblicato da Peacock, è stato condiviso durante i 2023 Game Awards.

Lo showrunner, sceneggiatore e produttore Michael Jonathan Smith ha dichiarato:

Devo rivolgere un ringraziamento delle dimensioni di Sweet Tooth ai nostri incredibili fan. Leggo ogni commento e sono stato così sorpreso dall’amore, dal sostegno e dal folle entusiasmo per un sacchetto di carta da parte di tutti. Siamo incredibilmente grati per poter continuare a raccontare la storia dei protagonisti mentre affrontano volti conosciuti e nuovi terrificanti nemici nell’atteso torneo Twisted Metal. Il mixtape è stato realizzato e sono elettrizzato nel tornare per strada con il nostro cast e la nostra troupe stellari.