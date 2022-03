, la miniserie con protagonista il nominato ai premi Oscarispirata a un duplice omicidio che ha sconvolto la comunità mormona nel 1984, arriverà su Hulu il 28 aprile e Hulu ha condiviso il nuovoNel video, che potete vedere qui sopra, si dà spazio al brutale omicidio e all’arrivo del detective che deve indagare su quanto accaduto, situazione che metterà a dura prova la sua fede.

Under the Banner of Heaven si basa sul libro scritto da Jon Krakauer in cui si racconta il duplice omicidio compiuto da Ron e Dan Lafferty, due fratelli mormoni che hanno ucciso la cognata Brenda e la nipote Erica nel 1984. I due erano membri di un gruppo fondamentalista e Ron ha dichiarato di aver avuto, prima di compiere il crimine, delle visioni in cui Dio gli chiedeva di uccidere.

Andrew Garfield avrà la parte del detective che deve occuparsi delle morti e la scoperta dei dettagli legati al crimine, che svelano il legame con la chiesa a cui appartengono i Lafferty, lo portano ad affrontare una crisi di fede.

Tra gli interpreti ci sono anche Daisy Edgar-Jones nel ruolo di Brenda Lafferty, mentre Sam Worthington e Wyatt Russell avranno invece la parte di Ron e Dan Lafferty.

Il cast del progetto è composto poi da Denise Gough, Billy Howle, Allen Lafferty, Gil Birmingham, Adelaide Clemens, Rory Culkin, Seth Numrich, Chloe Pirrie, Sandra Seacat e Christopher Heyerdahl.

Under the Banner of Heaven è stata scritta da Dustin Lance Black, mentre alla regia ci sono David Mackenzie e Isabel Sandoval. I produttori sono Black, Ron Howard, and Brian Grazer.

