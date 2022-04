Dopo le clip di qualche giorno fa , è arrivato online il trailer ufficiale della seconda stagione di Undone che arriverà sualla fine di aprile , dopo più di due anni e mezzo dal debutto della prima stagione.

Il trailer rivela un nuovo legame tra le sorelle Alma (Rosa Salazar) e Becca (Angelique Cabral), dopo che entrambe scoprono di avere la capacità di visitare memorie del passato. Le sorelle uniscono quindi le forze per scoprire la verità sulla loro famiglia e scoprire le risposte a segreti sepolti. Ma vediamo anche portali, porte misteriose, concetti e immagini astratte come avveniva nella prima stagione.

Dai creatori della serie Kate Purdy e Raphael Bob-Waksberg (BoJack Horseman), Undone viene portata in vita utilizzando l’animazione rotoscope, Undone esplora la natura flessibile della realtà attraverso il suo personaggio centrale, Alma (interpretata da Rosa Salazar), una ventottenne che vive a San Antonio, Texas insieme a sua madre Camila (Constance Marie) e sua sorella Becca (Angelique Cabral).

La serie è diretta da Hisko Hulsing e utilizza diversi medium, tra cui la pittura a olio su tela, per realizzare gli sfondi: lo studio d’animazione Submarine ha coinvolto un team di artisti e pittori per portare in vita gli elementi animati. Il rotoscope è invece gestito da Minnow Mountain (lo studio che ha realizzato A Scanner Darkly di Richard Linklater).

La sinossi ufficiale della serie spiega:

La vita della protagonista Alma è ordinaria, finché un incidente quasi fatale le induce visioni del suo defunto padre, Jacob. Attraverso queste persistenti visioni, viene spinta a sfruttare un’abilità misteriosa che le consente di viaggiare nello spazio e nel tempo con la speranza di evitare la sua morte prematura. Questa ricerca metterà alla prova le relazioni di Alma e metterà in discussione il la sua salute mentale.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!