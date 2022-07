Vampire Academy: il teaser trailer della serie in arrivo su Peacock

Il 15 settembre debutterà su Peacock la serie Vampire Academy e il teaser trailer presentato al San Diego Comic-Con 2022 svela le prime sequenze del progetto tratto dall’omonima saga scritta da Richelle Mead.

Nel video spazio quindi ad amicizie, amore, feste e duri addestramenti per prepare le giovani protagoniste agli ostacoli da superare nel mondo sovrannaturale in cui vivono.

Nella storia portata sul piccolo schermo si affronteranno le tematiche del romanticismo, dell’amicizia, della morte, del sesso e dello scandalo, elementi immersi in un mondo all’insegna dei privilegi e del glamour. Al centro della trama l’amicizia tra due giovani donne provenienti da diverse classi sociali e che si preparano per completare la propria educazione ed entrare a far parte della società “reale” dei vampiri studiando alla St. Vladimir’s Academy, frequentata dai reali e dai teenager per metà umani che si preparano per proteggerli dai selvaggi vampiri Strigoi che vorrebero distruggerli.

Nel cast della serie ci saranno Sisi Stringer nel ruolo di Rose Hathaway, Daniela Nives nella parte di Lissa Dragomir, Kieron Moore che sarà Dimitri Belikov, André Dae Kim nei panni di Christian Ozera, J. August Richards che ha la parte di Victor Dashkov, Anita-Joy Uwajeh che sarà Tatiana Vogel, Mia McKenna-Bruce nel ruolo di Mia Karp, Rhian Blundell nei panni di Meredith, Jonetta Kaiser nel ruolo di Sonya Karp, e Andrew Liner che interpreta Mason Ashford.

La serie è stata sviluppata e prodotta da Julie Plec e Marguerite MacIntyre.

Che ne pensate del trailer di Vampire Academy? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook